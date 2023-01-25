Спорт 25 января 2023, 19:08 Нижний Тагил примет ежегодную лыжную гонку «Лыжня России — 2023»

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Нижний Тагил станет основной площадкой в Свердловской области, где состоятся ежегодные лыжные гонки «Лыжня России — 2023». Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В 2023 году гонки будут посвящены 100-летнему юбилею создания государственных органов управления в сфере физической культуры и спорта Российской Федерации. В мероприятии примут участие порядка 15 тысяч спортсменов.

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С 1 по 10 февраля в городе пройдет Декада лыжного спорта. Все желающие смогут преодолеть любую удобную дистанцию. Сильнейшие спортсмены сразятся 11 февраля. Им предстоит пройти трассу длинной 1923 метра, написал RT.