Нижегородский клуб Пари НН сменит тренера | 360°

Спорт 18 октября 2022, 20:43 Нижегородский клуб Пари НН сменит тренера

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Тренер нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Михаил Галактионов покинет его, перейдя в «Локомотив». Новым тренером клуба может стать Владислав Радимов, написала «Свободная пресса» со ссылкой на «РБ-Спорт».

Радимова недавно уволили из второй команды «Зенита». Сообщается, что Радимов уже дал устное согласие руководству нижегородского клуба и планирует переезд в Нижний Новгород.

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Михаил Галактионов должен покинуть клуб либо в ближайшее время, либо во время паузы в зимнем чемпионате.

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