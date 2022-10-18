Нижегородский клуб Пари НН сменит тренера | 360°

18 октября 2022, 20:43
Нижегородский клуб Пари НН сменит тренера
Тренер нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Михаил Галактионов покинет его, перейдя в «Локомотив». Новым тренером клуба может стать Владислав Радимов, написала «Свободная пресса» со ссылкой на «РБ-Спорт».
Радимова недавно уволили из второй команды «Зенита». Сообщается, что Радимов уже дал устное согласие руководству нижегородского клуба и планирует переезд в Нижний Новгород.
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Михаил Галактионов должен покинуть клуб либо в ближайшее время, либо во время паузы в зимнем чемпионате.
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