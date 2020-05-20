    20 мая 2020, 20:42

    «Никто не относится к работе серьезнее, чем она». Фигурист Браун — о Меведевой

    Дарья Морозова

    Американский фигурист Джейсон Браун похвалил Евгению Медведеву, вместе с которой они тренируются в Канаде. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Olympic Channel.

    По его словам, «когда Медведева выходит на лед, она не видит ничего вокруг», «никто не относится к работе серьезнее, чем она».

    «Я не видел никого, кто был бы так же сконцентрирован на тренировочном процессе. Она меня многому научила», — рассказал Браун.