«Никто не относится к работе серьезнее, чем она». Фигурист Браун — о Меведевой
Американский фигурист Джейсон Браун похвалил Евгению Медведеву, вместе с которой они тренируются в Канаде. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на Olympic Channel.
По его словам, «когда Медведева выходит на лед, она не видит ничего вокруг», «никто не относится к работе серьезнее, чем она».
«Я не видел никого, кто был бы так же сконцентрирован на тренировочном процессе. Она меня многому научила», — рассказал Браун.