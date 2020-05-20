По его словам, «когда Медведева выходит на лед, она не видит ничего вокруг», «никто не относится к работе серьезнее, чем она».

«Я не видел никого, кто был бы так же сконцентрирован на тренировочном процессе. Она меня многому научила», — рассказал Браун.