Николишин оценил шансы сборной РФ на ЧМ по хоккею

Тренер Андрей Николишин обсудил с RT шансы сборной России на предстоящем чемпионате мира по хоккею, который продет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Специалист заметил, что национальная сборная должна состоять из сильнейших игроков. Однако из-за разных обстоятельств не у всех хоккеистов, выступающих в НХЛ, получилось приехать.

«Отечественным болельщикам давно пора перестать надеяться на звезд из-за океана, которые приедут и спасут Россию. Никто в одиночку турнир не вытащит, поскольку хоккей — командный вид спорта», — пояснил Николишин.

Он заверил, что ни один игрок не откажется ехать в национальную сборную без объективных причин. Поэтому не стоит обращать внимания на ярлыки о нежелании выступать за страну, которые навешивают на российских хоккеистов все подряд.

Отмечается, что предстоящий турнир может пройти без звезд мирового хоккея, что даст России дополнительный шанс на золотые медали.

«Я бы не сказал, что у соперников слабый подбор хоккеистов. Возьмите состав сборной Швейцарии. Там не хватает буквально двух-трех человек. С чего вдруг Россия стала фаворитом турнира номер один? Рассчитывать можно на все, что угодно, но от этого фаворитами мы не станем», — заключил тренер.