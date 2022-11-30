Спорт 30 ноября 2022, 13:50 Николич пожелал Ротенбергу удачи на руководящей должности в «Локомотиве»

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Экс-наставник московского «Локомотива» Марко Николич обсудил с «Чемпионатом» назначение бывшего игрока клуба Бориса Ротенберга на пост директора департамента развития молодежного футбола.

«Борис готовился к работе в клубе, когда еще был футболистом. Я много раз говорил с ним о том, что будет, когда он закончит карьеру», — приводит слова Николича RT.

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Он добавил, что у него с Ротенбергом сложились хорошие отношения. Николич пожелал ему удачи на новой работе.

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Ротенбрег играл за «железнодорожников» с 2016 года. В составе команды он трижды выигрывал Кубок России, завоевал Суперкубок и стал чемпионом страны.