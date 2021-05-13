Николич назвал «Локомотив» самым успешным клубом года в России

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич назвал свой клуб самым успешным в России в этом году. Об этом сообщило ИА Nation News.

«Локомотив» завоевал Кубок России по футболу сезона 2020/21. Он победил в матче с «Крыльями Советов», которые до этого досрочно получили путевку в РПЛ.

«Во второй части сезона мы самая успешная команда страны. Счастлив и горжусь победой и хочу поздравить команду с победой. Ребята, вы это заслужили», — поделился Николич.