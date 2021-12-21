Николич допустил свое возвращение в РПЛ

Бывший наставник столичных «железнодорожников» Марко Николич признался, что получил предложение от одного из топ-клубов Российской Премьер-лиги. Специалиста процитировала «Свободная пресса».

По словам Николича, он очень доволен своей работой в Москве. Он заметил, что в России его уважают и у него есть предложения от нескольких серьезных команд.

«Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ. Я произвел впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что скоро я вернусь туда», — поделился 42-летний тренер.