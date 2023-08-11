Спорт 11 августа 2023, 22:12 Николай Писарев стал главным тренером клуба «Краснодар-2»

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Помощник наставника сборной России по футболу Николай Писарев занял пост главного тренера «Краснодара-2». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сайт клуба.

Теперь бывший нападающий московского «Спартака» будет совмещать две должности. Он начнет работу 13 августа.

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В «Краснодаре-2» его предшественником был Александр Хромыков.

Ранее тренер ФК «Локомотив» Михаил Галактионов заявил, что нападающий Артем Дзюба занимается решением проблем со здоровьем. Он заявил, что надеется на скорейшее возвращения спортсмена в состав команды.