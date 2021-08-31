Никола Влашич присоединился к клубу «Вест Хэм»

Хорватский полузащитник Никола Влашич покинул ЦСКА. Он присоединился к английскому клубу «Вест Хэм». Контракт с футболистом заключили на шесть лет. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

В составе ЦСКА Влашич пробыл три года. Трансфер принес армейцам 27 миллионов евро. Сейчас футболист прибыл в место расположения сборной Хорватии. В ее составе он выступит против сборной России в квалификации чемпионата мира.

На данный момент он уже прошел полное медицинское освидетельствование, передали Nation News.