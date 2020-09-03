Смолов не знает о скандале, предположила она.

«У Федора сегодня день игры, в эти дни он недоступен. Это человек, который никогда никому не желает ничего плохого. Та съемка достаточно старая, и в ней до сегодняшнего дня не виделось никакой провокации», — отметила Болотова.

По ее словам, существует традиция перед матчами — обращать внимание на определенные вещи, усиливать их и раздувать.

Она знает Смолова как человека доброжелательного и уважающего своих партнеров — и российских, и зарубежных. Поэтому ни о каком подтексте не может идти и речи.

«Понятия не имею, кому это может быть нужно, кто делает акцент на этих вещах, надо смотреть на истоки, кто об этом пишет и кто заинтересован. И обязательно все это делается непосредственно перед важными событиями и матчами», — добавила Болотова.

Перед игрой российской сборной со сборной Сербии 3 сентября в интернете выложили баннер, на котором нападающий «Локомотива» изображен якобы с символом албанского орла. Для сербов данный жест означает геноцид в Косово. Однако фотография была сделана в рамках ЧМ-2018. На фото Смолов показывает двуглавого орла, изображенного на гербе России.

Фотоколлаж разлетелся по Сети после твита журналиста и футбольного болельщика Андрея Малосолова. Он написал: «Это символ албанского орла. Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да еще перед матчем с сербами!». Вскоре он признался, что нашел этот коллаж в сербских пабликах, которые «сейчас гневно и недоуменно гудят».