Никита Высоцкий рассказал о своих ожиданиях от матча «Локомотива» и «Лацио»

Актер и болельщик московского «Локомотива» Никита Высоцкий поделился ожиданиями от матча любимого клуба и римской команды «Лацио». Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сын Владимира Высоцкого отметил, что верит в победу «Локомотива». Он подчеркнул, что клуб и российский футбол столкнулись сейчас не с самым лучшим периодом. Однако, по его мнению, пришло время «выбираться» из такой ситуации.

«Да, я верю в победу, вот такой вот я наивный, да и ребята должны верить. Но лучше быть наивным, чем заранее сдаваться и говорить: «Ну, там такие крутые, они нас сейчас…», — отметил он.