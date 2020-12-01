Никита Мазепин станет четвертым в истории россияном-пилотом «Формулы-1»

Российский пилот Никита Мазепин подписал контракт с «Хаас». Выступать за американскую команду спортсмен начнет с чемпионата мира в 2021 году. Мазепин — четвертый россиянин в истории престижных гонок «Формула-1».

В настоящее время Никита выступает в ФИА «Формула-2». О его переходе в высший класс гонок сообщили на официальном сайте американской команды.

«Никита подтвердил свои достижения в „Формуле-2“ в этом году, одержав несколько побед и поднявшись на подиумы. Мы с нетерпением ждем, когда он сможет соревноваться на высшем уровне мирового автоспорта», — рассказал на технический директор «Хаас» Гюнтер Штайнер.

Мазепин перешел из картинга в автомобили в 2015 году. За этим последовали два сезона в чемпионате Европы ФИА «Формула-3», прежде чем он перешел в серию GP3 в 2018 году. Мазепин занял второе место в главной гонке в том сезоне с четырьмя победами и стал серебряным призером чемпионата.

«Стать пилотом „Формулы-1“ — мечта всей моей жизни. Я с нетерпением жду начала наших совместных отношений, как на трассе, так и вне ее», — прокомментировал Никита Мазепин о присоединении к команде «Хаас».

Никита станет четвертым автогонщиком из России в истории «Формулы-1». До этого такого же успеха добивались Виталий Петров, Сергей Сироткин и Даниил Квят.