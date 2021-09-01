Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал отсутствие бомбардира петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 Россия — Хорватия. Футболиста процитировала «Газета.ru».

Гладилин заметил, что Дзюба плохо выглядел на прошедшем Евро-2020, ничем себя не проявив.

«А чемпионат России показывает, что он даже не попадает в состав „Зенита“. Так что тут говорить о сборной? Здесь этот вопрос даже не стоит на повестке дня, что Дзюба — это какой-то спаситель», — подчеркнул собеседник издания.

Он напомнил, что при Станиславе Черчесове игра сборной строилась на пробивных данных Дзюбы. Сейчас этот момент изучен, а сам форвард не в том состоянии, в каком он был три-четыре года назад.

«Никакой трагедии, никакой потери нет», — резюмировал спортсмен.