Нигматуллин раскритиковал Ларссона за нежелание возвращаться в «Спартак»

Экс-голкипер столичного «Спартака» Руслан Нигматуллин обсудил с «Матч ТВ» слова бомбардира Джордана Ларссона о нежелании возвращаться в стан московского клуба.

По словам Нигматуллина, все должно быть в рамках регламента. Он напомнил, что у Ларссона действующий контракт со «Спартаком» и он не имеет права уйти бесплатно. По его мнению, надо расставаться с игроками, у которых голова в другом месте и их сердце не принадлежит команде.

«Игрок должен рваться на поле и быть сердцем с командой. Конечно, такие игроки, как крысы, которые бегут с корабля, хотя он и не тонет. И более того, „Спартак“ на плаву: он выиграл Кубок России и с новым тренером готовится к новому сезону», — цитирует Нигматуллина «Политика Сегодня».