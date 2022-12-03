Спорт 03 декабря 2022, 20:49 Нидерланды первыми вышли в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре Сборная Нидерландов обыграла США со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 РИА «Новости»

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Состоялся первый матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Сборная Нидерландов обыграла команду США со счетом 3:1 и пробилась в следующий этап — в четвертьфинал.

Первый мяч забили нидерландцы: нападающий Мемфис Депай на 10-й минуте пробил в угол ворот соперника. В конце тайма Нидерланды закрепили успех. Дейли Блинд забил гол с пенальти.

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На 76-й минуте американец Хаджи Райта забил первый и единственный мяч для сборной США в этой игре. Спустя 10 минут нидерландский защитник отправил в ворота американцев еще один гол.

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Эта уверенная победа подарила Нидерландам билет в 1/4 финала. А США завершают свое выступление на турнире.

В четвертьфинале сегодняшний победитель сразится или с Аргентиной, или с Австралией. Точно станет известно об этом после матча, который пройдет сегодня, 3 декабря, в 22:00 по московскому времени.