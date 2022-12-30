Спорт 30 декабря 2022, 22:40 Нидерландский футболист и тренер Марк Овермарс перенес инсульт Экс-футболиста сборной Нидерландов Марка Овермарса госпитализировали с инсультом

Читать 360tv в

Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы по футболу, экс-игрок «Аякса» и сборной Нидерландов Марк Овермарс перенес инсульт, сообщила пресс-служба бельгийского «Антверпена», где спортсмен занимает должность технического директора. Овермарса госпитализировали в ночь на 30 декабря, врачи следят за его состоянием.

«Марк Овермарс вчера вечером почувствовал себя плохо и был госпитализирован с легким инсультом. У Марка все хорошо, но ему придется какое-то время отдохнуть», — рассказали в бельгийском клубе.

Реклама

Там добавили, что ни сам футболист, ни члены его семьи не хотят давать комментарии по поводу здоровья спортсмена. Овермарс сосредоточен на выздоровлении, и в «Антверпене» пожелали ему скорее идти не поправку.

Реклама

Будучи футболистом, Марк Овермарс дважды выиграл бронзовые медали Евро со сборной Нидерландов. За время клубной карьеры он успел поиграть за амстердамский «Аякс», лондонский «Арсенал» и «Барселону». С 2012 года работал спортивным директором в нидерландской команде, но в этом году покинул должность. В «Антверпен» он перебрался в марте.

Ранее инсульт перенес экс-голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс. После этого он не смог вернуться на поле и завершил карьеру.