Ничья с «Химками» оставила «Рубин» без первого места в РПЛ

Встреча «Химок» и казанского «Рубина» в рамках заключительного матча пятого тура Российской премьер-лиги закончилась ничьей со счетом 1:1. Как сообщил ТАСС, игра прошла на стадионе в Подмосковье.

Счет открыла команда Химок. Благодаря атаке центрального полузащитника Дениса Глушакова, который смог поразить ворота гостей. Ответный мяч прилетел от выступающего за казанскую команду швейцарца Дарко Евтича на 30-й минуте игры.

Выявить победителя в ходе встречи так и не удалось. Победа над «Химками» могла вывести «Рубин» на первое место в турнирной таблице. Но в результате казанская команда осталось на четвертой с результатом 11 баллов.

«Химки» расположились на 12-й стройке с пятью баллами. Следующая игра у подмосковных футболистов пройдет 27 августа с «Нижним Новгородом». «Рубин» в этот же день встретится с «Краснодаром».