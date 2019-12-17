«Я не юрист и не финансист, чтобы оценивать экономический эффект от этой сделки. Но всем было давно известно об огромном заеме, который брал ЦСКА под строительство домашнего стадиона. И его не просто так назвали «ВЭБ Арена», — заявил Алдонин.

По словам полузащитника ничего сенсационного не произошло. Спортсмен выразил уверенность, что с командой все будет хорошо.

«Уверен в одном: раз Евгений Леннорович Гинер обещал, значит, все с командой будет в порядке. Президент ЦСКА всегда отвечал за свои слова. Видимо, приход ВЭБа обеспечит стабильность, в которой нуждаются игроки и тренеры», — резюмировал футболист.