«Ничего сенсационного» — Евгений Алдонин прокомментировал переход ЦСКА под контроль ВЭБ.РФ
Бывший полузащитник сборной России, выступавший за ЦСКА, Евгений Алдонин прокомментировал переход клуба под контроль ВЭБ.РФ, сообщил «Советский спорт».
«Я не юрист и не финансист, чтобы оценивать экономический эффект от этой сделки. Но всем было давно известно об огромном заеме, который брал ЦСКА под строительство домашнего стадиона. И его не просто так назвали «ВЭБ Арена», — заявил Алдонин.
По словам полузащитника ничего сенсационного не произошло. Спортсмен выразил уверенность, что с командой все будет хорошо.
«Уверен в одном: раз Евгений Леннорович Гинер обещал, значит, все с командой будет в порядке. Президент ЦСКА всегда отвечал за свои слова. Видимо, приход ВЭБа обеспечит стабильность, в которой нуждаются игроки и тренеры», — резюмировал футболист.