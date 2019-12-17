    17 декабря 2019, 23:26

    «Ничего сенсационного» — Евгений Алдонин прокомментировал переход ЦСКА под контроль ВЭБ.РФ

    Александр Кушак

    Бывший полузащитник сборной России, выступавший за ЦСКА, Евгений Алдонин прокомментировал переход клуба под контроль ВЭБ.РФ, сообщил «Советский спорт».

    «Я не юрист и не финансист, чтобы оценивать экономический эффект от этой сделки. Но всем было давно известно об огромном заеме, который брал ЦСКА под строительство домашнего стадиона. И его не просто так назвали «ВЭБ Арена», — заявил Алдонин.

    По словам полузащитника ничего сенсационного не произошло. Спортсмен выразил уверенность, что с командой все будет хорошо.

    «Уверен в одном: раз Евгений Леннорович Гинер обещал, значит, все с командой будет в порядке. Президент ЦСКА всегда отвечал за свои слова. Видимо, приход ВЭБа обеспечит стабильность, в которой нуждаются игроки и тренеры», — резюмировал футболист.