«Ничего экстраординарного мы пока не сотворили» Тренер «Шерифа» прокомментировал победу над «Реалом»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался по поводу победы своей команды над мадридским «Реалом». По его словам, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов ничего необычного не произошло. Об этом написала газета «Советский спорт».

«Мы пока еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом», — процитировал слова тренера сайт «Мир 24».

Вернидуб отметил, что сейчас футболистам предстоит сыграть против четырех сильных соперников. Точную оценку игры свой команды он сможет дать по истечению всех матчей.

Молдавская команда «Шериф» выиграла мадридский «Реал» со счетом 2:1. На поле отличились узбекский форвард Джасурбек Яхшибоев и футболист из Люксембурга Себастьян Тиль.