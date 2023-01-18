Спорт 18 января 2023, 18:33 «Ни о чем не жалею. Все сделал правильно». Фрэнсис Нганну — о своем уходе из UFC

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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал свой уход из Абсолютного бойцовского чемпионата. Спортсмена процитировал RT.

«Ни о чем не жалею. Знаю, что все сделал правильно», — подчеркнул Нганну.

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По его словам, он бы сделал то же самое, если бы ему пришлось это повторить. Боец признался, что сейчас он очень счастлив и у в Камеруне у него есть личная жизнь.

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«В конце концов, семья — это то, что имеет значение. У меня все очень хорошо», — добавил Нганну.

За семь лет в промоушене он победил в 12 поединках и два раза потерпел поражение. В минувшее воскресение боец покинул UFC, освободив пояс чемпиона.