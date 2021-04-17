«Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке»: Гилерме высказался о своей дисквалификации

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме, которого дисквалифицировали на два матча чемпионата России по футболу за провокации болельщиков «Спартака», «ни на секунду» не раскаивается за свой поступок. По его словам, это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации.

На своей странице в Instagram Гилерме поздравил всех с победой «Локомотива» и поблагодарил за поддержку.

«К сожалению, справедливость торжествует не всегда. Ни на секунду не раскаиваюсь в своем поступке. С моей точки зрения это была единственная форма выразить свой протест против оскорблений и дискриминации, направленных в мой адрес в течение пяти лет подряд», — написал Гилерме.

Он уверен, что это не повлияет ни на него, ни на команду.

«Желание добиться цели значит для нас намного больше, чем все эти грязные игры. Потому что в футбол играют на поле, а не за его пределами», — добавил спортсмен. По его словам, футбол за рамками матча — это удел посредственных команд.

В субботу, 17 апреля, «Локомотив» в 26-м туре РПЛ одержал победу над «Ростовом» со счетом 4:1, уточнило РИА «Новости». В воротах железнодорожников стоял Антон Коченков. Гилерме объявил стартовый состав команды. Также клуб поддержал вратаря, разложив футболки с его фамилией на трибунах.