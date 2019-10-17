НХЛ отстранила хоккеиста Зыкова на 20 матчей за допинг

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали в НХЛ на три матча за кокаин Подробнее

На время дисквалификации спортсмен не будет получать зарплату, а также пройдет обследование и лечение, которые предусматривают контракт.

Команда Vegas Golden Knights также выпустила заявление.

«Мы следим за питанием, добавками и диетой игроков на постоянной основе в течение всего сезона. Валентин осознанно принимал запрещенный препарат без согласования и без разрешения команды. Мы поддерживаем антидопинговую программу лиги и профсоюза и уважаем принятое решение», — говорится в сообщении на сайте команды

Первый матч чемпионата НХЛ после отстранения Зыков может провести 29 ноября, когда его команда будет играть против «Аризоны».

Какое вещество употребил Зыков остается только догадываться, потому что пойманного на кокаине Евгения Кузнецова НХЛ отстранила только на три матча. Однако с последним спортсменом жестче обошлась Международная федерация хоккея. Там объявили о дисквалификации Кузнецова на четыре года.