НХЛ отказалась пустить российских игроков на Олимпиаду в Пекин

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не пустит своих игроков на предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекин. Это правило распространили на всех спортсменов. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Он подчеркнул, что ни один хоккеист, заключивший контракт с НХЛ, не поедет в Пекин для участия в Олимпийских играх.

«Никаких исключений для отдельных групп игроков не планируется», — ответил Дэйли на вопрос о шансах российских игроков войти в состав сборной на предстоящих соревнованиях.

Накануне «Матч ТВ» сообщил, что Федерация хоккея России (ФХР) ищет способ включить выступающих в НХЛ россиян в состав сборной. Эту информацию опроверг президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф. Он отметил, что его федерация не заключала соглашения с ФХР об участии игроков НХЛ в составе сборной на Олимпиаде в Пекине.

О том, что НХЛ не намерена отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры, стало известно еще в конце декабря. Из-за распространения коронавируса лиге пришлось перенести несколько матчей, что привело к серьезным изменениям в календаре сезона.

Глава НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что с 6 по 22 февраля лига проведет все отложенные ранее матчи, чтобы завершить регулярный сезон и провести плей-офф Кубка Стэнли в установленные сроки.