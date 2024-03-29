Спорт 29 марта 2024, 20:29 НХЛ объявила о переходе Федотова в «Филадельфию» НХЛ: российский голкипер Фетодов перешел в «Филадельфию Флайерз» РИА «Новости»

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Россйский голкипер 27-летний Иван Федотов, с которым разорвал контракт ЦСКА, перешел в команду «Филадельфия Флайерз». Об этом сообщила Национальная хоккейна лига на своем официальном сайте.

«Иван Федотов, добро пожаловать в „Филадельфию“», — сообщили в пресс-службе команды.

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Федотов будет запасным голкипером «Филадельфия Флайерз». Роль основного вратаря в команде играет швед Самуэль Эрссон.

«Последний раз я был здесь очень давно, около восьми лет назад. Прошло уже много времени. Конечно, я взволнован и счастлив оказаться здесь. Это прекрасные чувства, потому что последние два года были для меня действительно трудными», — сказал Федотов на брифинге.

Ранее Международная федерация хоккея наложила санкции в отношении Федотова и ЦСКА за то, что хоккеист после подписания контракта с «Филадельфией» выходил на матчи от ЦСКА.