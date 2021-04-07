НХЛ назвала трех лучших хоккеистов игрового дня

Среди трех звезд игрового дня в НХЛ (Национальная хоккейная лига) оказалось двое российских игроков. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт организации.

Бомбардир «Бостон Бюинз» Патрис Бержерон признан лучшим игроком вечера. В матче против «Филадельфии Флайерз» он оформил хет-трик. На втором месте расположился вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов. Во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» ему удалось отразить 29 бросков. Тройку замкнул нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он отдал три результативные передачи и забросил одну шайбу в игре с «Питтсбург Пингвинз».