НХЛ назвала лучшего российского игрока в истории «Нью-Йорк Рейнджерс»

Всего «Рейнджерс» представляли 29 россиян. Летом Панарин покинул американский «Коламбус Блю Джекетс» и перешел в хоккейный клуб Нью-Йорка. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым российским игроком в лиге. Зарплата спортсмена около 11,5 миллиона долларов в год.

В нынешнем сезоне, приостановленном из-за коронавируса, 28-летний хоккеист успел набрать в 69 матчах 95 очков. Он получил их за 32 забитые шайбы и 63 результативные передачи. Всего в НХЛ Панарин провел 391 матч и набрал 415 очков (148 шайб + 267 голевых передач).

Помимо «Коламбуса» и «Рейнджерс», в НХЛ Панарин также выступал за другой американский клуб — «Чикаго». В составе сборной России Панарин был серебряным призером чемпионата мира (2015) и два раза выиграл бронзу мировых первенств (2016, 2017).

Кроме Панарина особое место в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» занимают Алексей Ковалев и Сергей Зубов. В 1994 году они вместе с клубом выиграли Кубок Стэнли. Ковалев установил рекорд результативности клуба среди россиян, набрав 330 очков в 492 матчах.