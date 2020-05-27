НХЛ назвала даты возобновления сезона
Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассказала, когда возобновится сезон. По словам представителей, матчи плей-офф начнутся не раньше июля. Об этом сообщила «Газета.ру».
В плей-офф участие примут 24 команды, ранее их было 31. Семь команд, которые набрали наименьшее количество очков завершат сезон досрочно, написал сайт «Известия».
Игры Кубка Стэнли пройдут в двух городах. Они стартуют с восьми серий квалификационного раунда между 16 клубами. Каждая серия квалификационного раунда и два стартовых раунда плей-офф будут идти до трех побед. Финал конференции и финал Кубка Стэнли — до четырех побед.