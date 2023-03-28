Спорт 28 марта 2023, 12:27 НХЛ даст оценку целесообразности акций в поддержку ЛГБТ Глава НХЛ Беттмэн не исключил пересмотр проведения ЛГБТ-акций во время матчей Unsplash

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Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ближайшее межсезонье рассмотрит вероятность отмены проведения акций в поддержку нетрадиционных сексуальных меньшинств. Об этом заявил президент лиги Гэри Беттмэн, его слова привело издание CTV News.

По словам Беттмэна, проблема заключается в том, что многие хоккеисты отказываются участвовать в таких мероприятиях.

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«Это то, что нам определенно стоит обсудить летом. С таким мы столкнулись впервые, многие игроки просто отказываются надевать форму в поддержку ЛГБТ. Есть индивидуальные отказы, в результате которых сама акций уходит на второй план», — отметил он.

Беттмэн подчеркнул, что лига обязана с уважением относиться к решению хоккеистов, которые не хотят по личным причинам участвовать в акциях в поддержку ЛГБТ.

Ранее надевать специальные свитера с обозначениями в поддержку ЛГБТ отказались российские хоккеисты Иван Любушкин из «Баффало» и Иван Проворов из «Филадельфии».