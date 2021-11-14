«Психологию надо менять». Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему Россия проиграла Хорватии

Игра на удержание никогда не приводит к результату. Когда команда почти 90 минут «отпихивается», то рано или поздно могут произойти ошибки от усталости, заявил «360» бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт после матча сборных России и Хорватии.

«В принципе, все, что могли, на этом уровне они отдали. Было понятно, что инициатива будет у хорватов, нам надо было действовать так, чтобы чтобы при отборе мяча мы успели провести контратаку. К сожалению, у нас ничего этого не получилось, а просто отбиваться — конечно, могло повезти», — сказал он.

Но сборной не повезло и защитник Федор Кудряшов на 81-й минуте забил автогол. Рапопорт подчеркнул, что играть только в оборону очень тяжело, не имея шансов на быстрый выход. Без этого ничего не получится, констатировал эксперт. При этом отдельно он отметил блестящую игру вратаря Матвея Сафонова, когда на 47-й минуте он отбил удар Андрея Крамарича головой в упор.

«Но самое интересное, что хорваты после того как забили мы себе этот мяч, они стали играть, как сборная России играла все предыдущие 80 минут. И у нас появились моменты. Мы стали активнее атаковать, то есть мы хотели отыграться, но, к сожалению, не удалось», — сказал Рапопорт.

По его словам, если говорить объективно, то дальше прошла более сильная команда. У России нет игроков такого уровня, как Лука Модрич, который даже на полном воды поле, практически не ошибался в передачах.

«Я надеялся, что мы сможем сыграть в контратаку, думаю, над этим и будут работать. Состав [сборной] оптимальный. Ну, психологию надо менять, может быть. Я уверен, что [Валерий] Карпин не мог им сказать: „Давайте, ребят, отбивайтесь, бейте куда попало, может быть, на 0:0 сыграем“. Просто хорваты нас прижали и не дали нам дышать», — добавил Рапопорт.

По мнению специалиста, россиянам не хватило умения и мастерства, чтобы поймать хорватов на контратаке, вперед команда играла очень вяло.

«Видимо, у всех в голове этот 0:0 держался, но нельзя играть на удержание, это не приводит к результату, хотя и могло повезти», — подчеркнул собеседник.

Говоря о стыковых матчах, которые предстоят России в марте, Рапопорт отметил, что соперники, вероятно, будут не слабее сборной Хорватии, но надо приложить все усилия, чтобы пробиться на турнир.

«Попасть на ЧМ — это важнейший этап развития футбола в стране. Если мы пропускаем его, мы просто отстаем, а мы и так не передовая футбольная держава. Но у нас много молодых футболистов, <…> и для этих ребят попадание на чемпионат — это огромный опыт, урок, чтобы двигаться дальше. Поэтому нам нужно очень серьезно готовиться», — сказал эксперт.

По его мнению, времени для подготовки у подопечных Карпина есть предостаточно.