Спорт 27 августа 2023, 12:43 «Невозможно побеждать в каждой игре»: Бонгонда — о неудачной серии «Спартака» Футболист «Спартака» Бонгонда: команда сделает все возможное для следующих побед РИА «Новости»

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Форвард «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал результат матча с «Ахматом» (0:0) и трехматчевую безвыигрышную серию красно-белых. Он не увидел никаких проблем после ничьей с противником, сообщило издание Sports.ru.

Домашняя игра «Спартака» с «Ахматом» в шестом туре чемпионата России закончилась со счетом 0:0. По словам нападающего красно-белых Тео Бонгонда, игра была очень тяжелой. Команде так и не удалось забить мяч в ворота соперника. Он также заявил, что не знает причин произошедшего.

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«У нас впереди большая часть сезона. Невозможно побеждать в каждой игре. Ничего страшного не произошло, нам нужно продолжать бороться дальше», — отметил футболист.

По его словам, сейчас также невозможно рассуждать о каких-то целях команды. При этом Бонгонда выразил уверенность, что его команда сделает все, что от них зависит, чтобы достичь высоких результатов.

В трех последних матчах «Спартак» потерпел два поражения и сыграл вничью.

Ранее москвичам сообщили, что Веллитон сыграет за «Спартак» в матче памяти Цымбаларя. Также в качестве тренера будет участвовать Станислав Черчесов и Олег Романцев.