«Невозможно отменить Овечкина». Губерниев высказался об отношении Запада к спортсменам из России

Спорт является сражение лучших с лучшими, поэтому невозможно «отменить» российских спортсменов, заявил телеведущий Дмитрий Губерниев в интервью журналистке Надежде Стрелец. Интервью с комментатором опубликовали в ее YouTube-канале.

Телеведущий осудил попытки «отменить» спортсменов из России. В качестве примера он привел ситуацию с нападающим клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Невозможно отменить Овечкина. Американцы, сейчас там пыхтят: «а давайте мы его не впустим». <...> Что такое «Вашингтон» без Овечкина? Не «Capitals», а «Poor», «Нищеброды из Вашингтона» — я бы так назвал эту команду Дмитрий Губерниев комментатор

По мнению Губерниева, без российских хоккеистов экономика НХЛ ослабеет. Из международных соревнований нельзя исключать спортсменов из России. Это скажется на уровне мероприятий, добавил комментатор. Он задался вопросом, кого будут обыгрывать норвежские биатлонисты. «Ведь гораздо интереснее обыграть Большунова. Спорт — это все-таки сражение лучших с лучшими», — заключил он.

Отечественный футбол нужно вывести на новый уровень, заявил тренер Валерий Непомнящий. Для этого он предложил российским клубам отказаться от приглашения иностранных игроков.