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    21 октября 2020, 20:41

    «Невнимательность и отсутствие концентрации». Экс-игрок «Зенита» — о причинах поражения от «Брюгге»

    Артур Блянихов

    Бывший хавбек «Зенита» Сергей Веденеев обсудил с порталом News.ru поражение петербургского клуба от бельгийского «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «„Зенит“ не разочаровал, команда приблизительно всегда так играет в чемпионате России. Соперник был сильнее», — заметил собеседник издания.

    По его мнению, в каких-то эпизодах «сине-бело-голубым» не удалось сыграть четко. Петербуржцы создавали опасные моменты, но у них не получалось попасть в ворота. По словам Веденеева, ко второму голу привели ошибки защитников.

    «Невнимательность и отсутствие концентрации сказались», — добавил спортсмен.