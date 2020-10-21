«„Зенит“ не разочаровал, команда приблизительно всегда так играет в чемпионате России. Соперник был сильнее», — заметил собеседник издания.

По его мнению, в каких-то эпизодах «сине-бело-голубым» не удалось сыграть четко. Петербуржцы создавали опасные моменты, но у них не получалось попасть в ворота. По словам Веденеева, ко второму голу привели ошибки защитников.

«Невнимательность и отсутствие концентрации сказались», — добавил спортсмен.