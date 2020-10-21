«Невнимательность и отсутствие концентрации». Экс-игрок «Зенита» — о причинах поражения от «Брюгге»
Бывший хавбек «Зенита» Сергей Веденеев обсудил с порталом News.ru поражение петербургского клуба от бельгийского «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«„Зенит“ не разочаровал, команда приблизительно всегда так играет в чемпионате России. Соперник был сильнее», — заметил собеседник издания.
По его мнению, в каких-то эпизодах «сине-бело-голубым» не удалось сыграть четко. Петербуржцы создавали опасные моменты, но у них не получалось попасть в ворота. По словам Веденеева, ко второму голу привели ошибки защитников.
«Невнимательность и отсутствие концентрации сказались», — добавил спортсмен.