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    15 мая 2022, 09:23

    Финский журналист жестко высмеял Овечкина за ЧМ-2022

    Финский журналист Ниеминен высмеял хоккеиста Овечкина за неучастие на Чемпионате мира — 2022

    Максим Зинкин

    Финский журналист Юуни Ниеминен на странице в Twitter посмеялся над российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным из-за неучастия хоккеиста на Чемпионате мира — 2022 в Финляндии.

    Финский журналист жестко высмеял Овечкина за ЧМ-2022

    Столичный клуб выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Флориде Пантерз» со счетом 2:4.

    Теоретически после завершения сезона россиянин мог отправиться помочь своей национальной команде на чемпионат мира.

    «Теперь Овечкин может сыграть за Россию на чемпионате мира! Стоп, погодите-ка», — написал журналист.

    Международная федерация хоккея (IIHF) после начала специальной операции РФ на Украине отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, в том числе на чемпионате мира в Финляндии, который стартовал 13 мая.

    Также IIHF отняла у России право проведения чемпионата мира в 2023 году.

    Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ провел 77 матчей и набрал 90 очков по системе «гол + пас».