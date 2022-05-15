Финский журналист жестко высмеял Овечкина за ЧМ-2022

Финский журналист Юуни Ниеминен на странице в Twitter посмеялся над российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным из-за неучастия хоккеиста на Чемпионате мира — 2022 в Финляндии.

Столичный клуб выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Флориде Пантерз» со счетом 2:4.

Теоретически после завершения сезона россиянин мог отправиться помочь своей национальной команде на чемпионат мира.

«Теперь Овечкин может сыграть за Россию на чемпионате мира! Стоп, погодите-ка», — написал журналист.

Международная федерация хоккея (IIHF) после начала специальной операции РФ на Украине отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, в том числе на чемпионате мира в Финляндии, который стартовал 13 мая.

Также IIHF отняла у России право проведения чемпионата мира в 2023 году.

Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ провел 77 матчей и набрал 90 очков по системе «гол + пас».