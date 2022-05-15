Финский журналист жестко высмеял Овечкина за ЧМ-2022
Финский журналист Ниеминен высмеял хоккеиста Овечкина за неучастие на Чемпионате мира — 2022
Финский журналист Юуни Ниеминен на странице в Twitter посмеялся над российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным из-за неучастия хоккеиста на Чемпионате мира — 2022 в Финляндии.
Столичный клуб выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Флориде Пантерз» со счетом 2:4.
Теоретически после завершения сезона россиянин мог отправиться помочь своей национальной команде на чемпионат мира.
«Теперь Овечкин может сыграть за Россию на чемпионате мира! Стоп, погодите-ка», — написал журналист.
Международная федерация хоккея (IIHF) после начала специальной операции РФ на Украине отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, в том числе на чемпионате мира в Финляндии, который стартовал 13 мая.
Также IIHF отняла у России право проведения чемпионата мира в 2023 году.
Овечкин в нынешнем сезоне НХЛ провел 77 матчей и набрал 90 очков по системе «гол + пас».