Экс-наставник и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт обсудил с РИА ФАН сообщение о том, что FIFA возбудила дела против трех российских футболистов, которых заподозрили в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.

«Вся команда проходит необходимые тесты на допинг после каждой игры, проходит постоянно, поэтому весьма удивительно, что это только сейчас обнаружено, считайте, после восьми лет», — обратил внимание Раппопорт.

Он допустил, что руководство клуба могло недосмотреть. По его мнению, если подозрения подтвердятся, то наказаны будут сами футболисты, а не команды, за которые они играют.

«Удивительно, в футболе все-таки это нетипичная ситуация, это не индивидуальный вид спорта, это командная игра. Я не исключаю, что это какая-то случайность», — добавил собеседник информагентства.