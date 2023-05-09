Спорт 09 мая 2023, 13:08 «Нет никаких разногласий». Отношение иностранцев к российским боксерам на ЧМ назвали дружеским Тренер Фархутдинов: на ЧМ по боксу российская команда дружно общается с иностранцами РИА «Новости»

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Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов рассказал, как иностранные соперники относятся к представителям команды на чемпионате мира в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«По отношению к нашей команде дружественное отношение, нет никаких моментов. Мы дружно со всеми общаемся, нет никаких разногласий. Это самое приятное — мы выступаем за родную страну», — отметил Фархутдинов.

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Тренер обратил внимание, что российская команда принимает участие в соревнованиях с российским флагом и гимном. Он признался, что мечтает, чтобы боксеры завоевали как можно больше золотых медалей, а потом стояли на церемонии награждения и пели гимн России.

Фархутдинов подчеркнул, что на чемпионате мира «все супер». По словам тренера, проживание и питание отлично организовали, для спортсменов создали все необходимые условия, даже проводят утреннюю зарядку на стадионе.

Ранее Всемирный боксерский совет заблокировал титульный бой в полутяжелом весе между российскими спортсменами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.