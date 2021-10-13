Клаудиньо и Барриос могут пропустить несколько матчей

Два иностранных игрока «Зенита» могут пропустить матч чемпионата России по футболу с «Арсеналом». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу питерского клуба.

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как проходят тренировки команды перед игрой. Он отметил, что никто из футболистов, участвовавших в матчах национальных сборных, не получил травм.

«Все наши сборники вернулись, никаких повреждений нет. Вячеслав Караваев вернулся, начал работать в общей группе. Клаудиньо — пока нет. В настоящий момент участие Барриоса в матче с „Арсеналом“ под большим вопросом», — подчеркнул Семак.