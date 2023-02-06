Спорт 06 февраля 2023, 23:58 Нескольким российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IIAF) допустила шестерых российских спортсменов до участия в мировых первенствах. Об этом написала «Политика Сегодня».

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По данным издания, до соревнований допустили бегунью на длинных дистанциях Марину Ковалеву, ходока Максима Пянзина, прыгунов в длину Артема Чермошанского, Данилу Чечела и прыгунов в высоту Никиту Анищенкова, Никиту Курбанова. Они получили нейтральный статус и могут под ним принимать участие в континентальных и мировых состязаниях.