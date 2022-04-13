Несчастный случай унес жизнь советской чемпионки мира в фигурном катании

Чемпионка мира и Европы в парном катании, советская фигуристка Ирина Воробьева скончалась в возрасте 63 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«Она умела преодолевать все, собираться в самый нужный момент», — выразила соболезнования заслуженный тренер России Тамара Москвина.

В начале 1990-х годов Воробьева переехала на постоянное место жительства в США, где работала тренером олимпийских сборных команд. В паре с Игорем Лисовским она побеждала на мировых и континентальных соревнованиях.

Дочь спортсменки Алиса сообщила ТАСС, что ее мать умерла в результате несчастного случая, упав с высоты.

«Мама упала дома. Мне сейчас нужно ехать в США, вопрос по похоронам еще не решен», — рассказала она.

Алиса надеется, что Воробьеву похоронят в России, рядом с ее родителями.

Накануне из жизни ушел олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Сергей Яшин.