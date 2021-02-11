Генсек Федерации бокса РФ Кирилл Щекутьев выразил уверенность, что россиянину Максиму Власову удастся победить американца Джо Смита-младшего в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Максиму предстоит непростой бой против хорошего соперника. Смит обладает жестким ударом, в этом компоненте он, пожалуй, превосходит нашего спортсмена. Однако Власов опытнее и разнообразнее — технический арсенал у него богаче», — обратил внимание Щекутьев.

По его мнению, Власову нужно будет избегать действий на ближней дистанции, а также не идти в размен и драку. Он предположил, что сам боец вместе со своей командой составили грамотный план на предстоящий поединок.