«Непроигрыш будет для ЦСКА достойным результатом». Эксперт — о предстоящем мачте армейцев с «Зенитом»
Экс-советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий оценил шансы столичных армейцев в предстоящей игре с питерским «Зенитом». Специалиста процитировало РИА ФАН.
Непомнящий заметил, что у московского клуба есть определенные проблемы с составом, поэтому матч станет для ЦСКА некоторой сложностью.
«Я думаю, непроигрыш будет для ЦСКА достойным результатом. Как скажется победа в кубковой встрече?» — задался вопросом эксперт.
По его словам, армейцы получили некоторый «эмоциональный импульс», забив под конец башкирской «Уфе». Сейчас же все мысли столичной команды — о «сине-бело-голубых».
По данным информагентства, матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».