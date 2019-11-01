Непомнящий заметил, что у московского клуба есть определенные проблемы с составом, поэтому матч станет для ЦСКА некоторой сложностью.

«Я думаю, непроигрыш будет для ЦСКА достойным результатом. Как скажется победа в кубковой встрече?» — задался вопросом эксперт.

По его словам, армейцы получили некоторый «эмоциональный импульс», забив под конец башкирской «Уфе». Сейчас же все мысли столичной команды — о «сине-бело-голубых».

По данным информагентства, матч ЦСКА — «Зенит» состоится завтра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».