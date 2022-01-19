Непривитым футболистам запретили принимать участие в матчах Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» не смогут взять непривитых игроков для участия в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на газету The Times.

Правительство Франции обязало всех спортсменов, которые выступают на территории страны, иметь сертификат о вакцинации. При этом в «Челси» далеко не все спортсмены успели привиться. Тренер клуба Томас Тухель заявил, что прививка является выбором каждого спортсмена.