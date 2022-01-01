Федерация хоккея России сообщила, что держит под контролем ситуацию с вылетом молодежной сборной России из Канады домой. В своем официальном заявлении ФХР также подтвердила намерения выяснить обстоятельства, связанные со снятием российских хоккеистов с рейса.

Обратные билеты куплены. Российская молодежная сборная по хоккею, которую сняли с рейса Калгари — Торонто, уже вылетела домой с пересадками в Торонто и Франкфурте и приземлится в Москве вечером 2 января.

ФХР также выяснит информацию о случившемся у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу.

По словам ФХР, основная претензия у перевозчика к представителям российской сборной — неправильно надетые медицинские маски.

Ранее в СМИ сообщалось, что хоккеистов молодежных сборных России и Чехии сняли с рейса из-за отказа надеть маски, а также нетрезвого состояния некоторых из них. По данным источника РЕН ТВ, основные претензии были к чешской стороне.