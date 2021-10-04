Советский и российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможную отставку наставника московского «Локомотива» Марко Николича. Специалиста процитировало ИА НСН.

«Для меня непонятно, если такое решение состоится», — признался Непомнящий.

Он задался риторическим вопросом, зачем менять тренера, который показывает хорошие результаты. По его мнению, Николич со своими обязанностями справляется вполне квалифицировано.

«Да, произошли некоторые потери в составе, которые не были компенсированы. А работу он проводил вполне качественную. Мне сложно к чему-то придраться», — добавил Непомнящий.