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    04 октября 2021, 20:34

    «Непонятно, если такое решение состоится». Валерий Непомнящий — о возможной отставке тренера «Локо»

    Артур Блянихов

    Советский и российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможную отставку наставника московского «Локомотива» Марко Николича. Специалиста процитировало ИА НСН.

    «Для меня непонятно, если такое решение состоится», — признался Непомнящий.

    Он задался риторическим вопросом, зачем менять тренера, который показывает хорошие результаты. По его мнению, Николич со своими обязанностями справляется вполне квалифицировано.

    «Да, произошли некоторые потери в составе, которые не были компенсированы. А работу он проводил вполне качественную. Мне сложно к чему-то придраться», — добавил Непомнящий.