Спорт 21 апреля 2023, 19:01 Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в девятой партии матча за главную шахматную награду Гроссмейстер Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в девятой партии чемпионата мира

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает бороться за мировую шахматную корону. В девятой партии матча, который проходит в Астане, он сразился с китайцем Дин Лижэнем, игра закончилась ничьей.

Изначально шахматисты избрали берлинский вариант испанской партии. Но уже к восьмому ходу они отказались от этого варианта и на игровом поле впервые сформировалась позиция, которой ранее не было в играх за титул чемпиона. За всю игру ни один из гроссмейстеров не смог завладеть инициативой. Партия завершилась на 82-м ходу: Непомнящий и Дин Лижэнь согласились на ничью.

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После девяти партий российский спортсмен ведет в счете — 5:4.

Предыдущая партия состоялась 20 апреля и также закончилась ничьей. Следующая пройдет 23 апреля. Победителем турнира станет шахматист, который первым наберет 7,5 очка.

Для Непомнящего это не первая борьба за титул мирового чемпиона по шахматам. В 2021 году он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5.