facebook_pixel
    17 августа 2021, 13:27

    Непомнящий рассказал о подготовке к матчу с Карлсеном

    Полина Гребенщикова

    Российский гроссмейстер Ян непомнящий рассказал «Газете.ru» о своей подготовке к предстоящему матчу за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Но раскрывать подробности шахматист отказался.

    Непомнящий рассказал о подготовке к матчу с Карлсеном

    «Я бы не назвал это секретом, но не думаю, что сейчас стоит рассуждать о любых деталях», — сказал он.

    Непомнящий рассказал, что готовится к матчу при поддержке целой команды.

    «Есть команда — работаем и над шахматной подготовкой, и над физической, и над психологической. Это большая многоэтапная работа, она состоит из многих моментов, и важно, чтобы мозаика в итоге собралась. В детали я не хочу вдаваться», — рассказал шахматист.

    Он также добавил, что не хотел бы рассуждать о сильных и слабых сторонах соперника перед матчем.