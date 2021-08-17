Непомнящий рассказал о подготовке к матчу с Карлсеном

Российский гроссмейстер Ян непомнящий рассказал «Газете.ru» о своей подготовке к предстоящему матчу за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Но раскрывать подробности шахматист отказался.

«Я бы не назвал это секретом, но не думаю, что сейчас стоит рассуждать о любых деталях», — сказал он.

Непомнящий рассказал, что готовится к матчу при поддержке целой команды.

«Есть команда — работаем и над шахматной подготовкой, и над физической, и над психологической. Это большая многоэтапная работа, она состоит из многих моментов, и важно, чтобы мозаика в итоге собралась. В детали я не хочу вдаваться», — рассказал шахматист.

Он также добавил, что не хотел бы рассуждать о сильных и слабых сторонах соперника перед матчем.