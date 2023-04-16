Спорт 16 апреля 2023, 17:34 Непомнящий проиграл Лижэню в шестой партии матча за шахматную корону Гроссмейстер Непомнящий проиграл Лижэню в шестой партии матча за звание чемпиона мира РИА «Новости»

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Российский шахматист Ян Непомнящий уступил представителю Китая Дин Лижэню в шестой партии матча за титул чемпиона мира. Встреча завершилась после 44-го хода, россиянин играл черными фигурами.

В беседе с телеканалом «Матч ТВ» Непомнящий заявил, что партия была для него худшей весь матч.

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«Почти каждый мой ход оказался плохим, это худшая моя партия за все время игры в этом матче. Весь день сегодня был плохой, к сожалению. Даже когда появлялись шансы уравнять ситуацию на доске, я все равно поступал неправильно», — сказал он.

Счет по партиям в матче, который проходит в Астане, стал равным — 3:3. Седьмая партия пройдет во вторник, 18 апреля. Непомнящий сыграет белыми фигурами.

Всего в матче за звание чемпиона мира запланированы 14 партий, если один из шахматистов не одержит досрочную победу. Для завоевания шахматной короны гроссмейстерам необходимо набрать 7,5 очка.

Если по итогам всех партий счет останется равным, шахматисты сыграют дополнительный тай-брейк.