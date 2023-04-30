Спорт 30 апреля 2023, 16:21 Непомнящий проиграл Лижэню в матче за мировую шахматную корону Ян Непомнящий уступил Дину Лижэню на тай-брейке матча за мировую шахматную корону официальный сайт FIDE

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл представителю Китая Дину Лижэню на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону.

По итогам 14 партий с классическим контролем времени шахматисты не сумели выявить сильнейшего, счет стал 7:7.

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Противостояние гроссмейстеров продолжилось на тай-брейке. Первые три партии завершились ничьей, а в четвертой партии представитель Китая сумел одержать победу на 68-м ходу, играя черными фигурами.

Непомнящий получил право сыграть с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном после победы на турнире претендентов в 2022 году. Однако Карлсон отказался защищать титул, тогда Международная шахматная федерация назначила Лижэня соперником россиянина.

Общий призовой фонд матча за мировую шахматную корону составил два миллиона евро. Непомнящий получил 900 тысяч, а Лижэнь – 1,1 миллиона.