Спорт 11 апреля 2023, 12:21 Непомнящий открыл счет в матче за звание чемпиона мира по шахматам

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Россиянин Ян Непомнящий победил китайца Дин Лижэня во второй партии матча за мировую шахматную корону. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во второй партии Непомнящий играл черными фигурами. Игра длилась 29 ходов и завершилась победой российского гроссмейстера. После поражения китайский шахматист решил взять тайм-аут. Следующий поединок намечен на 12 апреля. Счет в матче — 1,5:0,5 в пользу Непомнящего, передает ИА НСН.