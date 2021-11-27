Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за корону

Вторая партия российского гроссмейстера Яна Непомнящего и норвежца Магнуса Карлсена завершилась ничьей. Соперники сражались в рамках матча за мировую шахматную корону.

Партия завершилась ничьей на 58-м ходу. Российский гроссмейстер играл черными шахматными фигурами. Теперь ему предстоит сыграть в третий раз в воскресенье, 28 ноября.

«После 23-го хода мне казалось, что черные уже близки к победе. Надо отдать должное Магнусу — он сыграл очень интересно», — процитировало Непомнящего РИА «Новости».

По словам шахматиста, игра выдалась крайне запутанной, хаотичной и интересной. Как отметил Карлсен, шансы на победу имели оба игрока.

«Думаю, что у нас обоих были шансы, по крайней мере, небольшие — точно, и мне кажется, что результат для нас обоих является приличным», — сказал норвежец.

Борьба за мировую шахматную корону проходит в Дубае. Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если счет будет равный, то победителя определят с помощью тай-брейка в быстрых шахматах. Призовой фонд соревнований составляет два миллиона евро.