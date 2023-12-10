Спорт 10 декабря 2023, 12:51 Непобежденный боксер Хейни стал новым чемпионом мира по версии WBC Хейни завоевал титул чемпиона мира по версии WBC после победы над Прогрейсом Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американский боец Девин Хейни победил соотечественника Реджиса Прогрейса в поединке за титул чемпиона мира в категории до 63,5 килограмма по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Встреча состоялась в Сан-Франциско.

Бой продлился 12 раундов и завершился триумфом 25-летнего Хейти по единогласному решению судей. Для боксера это уже 31-я победа на профессиональном ринге. Половину встреч он завершил досрочно, отправив соперника в нокаут.

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Для 34-летнего Прогрейса поражение стало вторым при 29 победах. При этом в 24 встречах он нокаутировал соперника.

Девин Хейни провел свой первый профессиональный поединок в Мексике 2015 году. Тогда 17-летний новичок одержал победу над Гонсало Лопесом. Хейни нокаутировал его еще в первом раунде.

Российский боксер Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии (WBA) в категории до 101,6 килограмма, отправив немца Леона Харта в нокаут. Поединок проходил в Дубае.